Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 13'ü tutuklandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturması çerçevesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan, evinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunanlar ile ailelerinin isim ve adreslerinin yer aldığı liste ele geçirilen kadının da bulunduğu 13 zanlı tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.