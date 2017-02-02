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İzmir haberleri - FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

Örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları iddiasıyla aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı

İzmir haberleri - FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün bazı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddia edilen ve hakkında yakalama kararı verilen 32 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #fetö #polis #gözaltı
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