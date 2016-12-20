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İzmir'in Buca ilçesinde patlama

İzmir'in Buca ilçesinde, iki el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 araçta hasar oluştu.

İzmir'in Buca ilçesinde patlama

Buca ilçesi Çamlıkule Semti 220/60 Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Yapılan incelemede, patlamanın 2 el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle meydana geldiği tespit edildi. Bir EYP ise patlamamış halde bulundu.

Patlamada, olay yerinin yakınında bulunan 35 ZY 120 plakalı hafif ticari araç ile 35 DLU 25 plakalı otomobilde hasar oluştu.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Görgü tanığı Selahattin Tilki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde oturdukları sırada büyük bir patlama sesi duyduğunu ve dışarı çıktığını, olay yerine geldiğinde patlamanın etkisiyle araçlarda hasar oluştuğunu gördüğünü belirtti.

Olaydan sonra çevrede durumundan şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Etiketler; #patlama #izmir
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