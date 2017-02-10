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İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi

İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi.

İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi

Habertürk'ün haberine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılından beri özelleştirilme çalışması süren İzmir Limanı'nda yerel yönetimler ve odaların itirazlarının son bulması sevinç yaratırken Limanın, Varlık Fonu'na devredildiği öğrenildi.

Limanın Varlık Fonu'na devir işlemleri yapılırken resmi yazı ile durumun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildiği belirtildi. Yetkililer, dış ticaret ve ihtaratla uğraşan firmaların bundan etkilenmeyeceğini, işlerin normal seyrinde devam edeceğini açıkladı. Bu arada Varlık Fonu'nun bu kurumları satma, devretme veya kiralama yetkisi olduğu kaydedildi

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #izmir #liman #varlık fonu
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