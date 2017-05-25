Kolpaçino film serisinde canlandırdığı Ganyotçu karakteriyle ünlenen Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı'na küfrettiği görüntülerin ardından Kapı Ağası'nı oynadığı TRT'nin "Payitaht Abdülhamit adlı dizisinden atılmıştı.

Kolpaçino film serisinde canlandırdığı Ganyotçu karakteriyle ünlenen Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı'na küfrettiği görüntülerin ardından Kapı Ağası'nı oynadığı TRT'nin "Payitaht Abdülhamit adlı dizisinden atılmıştı.



Öztürk'ün, büyük tepki çeken videosunun sosyal medyaya düştüğü gün bir de film için imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Empati Yapım'ın çekeceği "Frankestein Canavar Gibi" filmindeki ana karakterlerinden biri için teklif alan Öztürk, önce 140 bin TL gibi yüksek bir ücret talebinde bulundu. Ardından da makul bir paraya anlaşmaya karar verdi. Ancak son anda küfürlü videosu ortaya çıkınca yapımcı Öztürk'ü oynatmaktan vazgeçti.



Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ebubekir Öztürk'ün canlandıracağı rol için Gökhan Yıkılkan'la görüşüldüğü öğrenildi. Kolpaçino serisiyle dikkat çeken Suat Özkan, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın kaleme aldığı filmde başrolü ise ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ oynayacak.



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