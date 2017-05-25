"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

İzmir Marşı'na küfreden Ebubekir Öztürk film projesinden çıkarıldı

Kolpaçino film serisinde canlandırdığı Ganyotçu karakteriyle ünlenen Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı'na küfrettiği görüntülerin ardından Kapı Ağası'nı oynadığı TRT'nin "Payitaht Abdülhamit adlı dizisinden atılmıştı.

İzmir Marşı'na küfreden Ebubekir Öztürk film projesinden çıkarıldı

Kolpaçino film serisinde canlandırdığı Ganyotçu karakteriyle ünlenen Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı'na küfrettiği görüntülerin ardından Kapı Ağası'nı oynadığı TRT'nin "Payitaht Abdülhamit adlı dizisinden atılmıştı.

Öztürk'ün, büyük tepki çeken videosunun sosyal medyaya düştüğü gün bir de film için imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Empati Yapım'ın çekeceği "Frankestein Canavar Gibi" filmindeki ana karakterlerinden biri için teklif alan Öztürk, önce 140 bin TL gibi yüksek bir ücret talebinde bulundu. Ardından da makul bir paraya anlaşmaya karar verdi. Ancak son anda küfürlü videosu ortaya çıkınca yapımcı Öztürk'ü oynatmaktan vazgeçti.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ebubekir Öztürk'ün canlandıracağı rol için Gökhan Yıkılkan'la görüşüldüğü öğrenildi. Kolpaçino serisiyle dikkat çeken Suat Özkan, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın kaleme aldığı filmde başrolü ise ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ oynayacak.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #izmir marşı #Ebubekir Öztürk #film projesi
banner863
İlişkili Haberler
Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı’na küfür etti
Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı’na küfür etti
Bazı sinema filmlerinde canlandırdığı 'Ganyotçu' karakteriyle tanınan Ebubekir Öztürk adlı oyuncunun İzmir Marşı'na küfrettiği görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncunun milli değerleri küfürlü sözlerle hedef alması tepki çekti.
Önceki Haber
Manchester saldırısı İngiltere ile ABD'nin arasını açtı!
Sonraki Haber
Mardin Nusaybin'de zırhlı polis aracı devrildi: 3 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.