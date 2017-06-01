İzmir merkezli 4 ilde, İzmir'de eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DKP/BÖG adına örgüt elemanı temin ederek Suriye'ye gönderdiği ve İzmir'de bombalı eylem hazırlığında olduğunu belirlediği örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenledi.İzmir merkezli Ankara, Mersin ve Muğla'da tespit edilen adresler ile terör örgütü paralelinde faaliyet gösterdiği belirlenen İzmir'in Konak ilçesindeki Devrimci Parti'ye (DEV-PAR) düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.Soruşturma sürüyor.Terör örgütü için temin edilen kişilerin terör örgütü PYD/YPG bölgesine gönderildiği belirtildi. Terör örgütünün kamplarında silah eğitimi verilen elemanların daha sonra eylem yapmak üzere Türkiye'ye gönderildikleri öğrenildi.