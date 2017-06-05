İzmir’de, IŞİD terör örgütünün düzenleyeceği eylemler için keşif yapan 1’i Afganistan uyruklu 2 örgüt üyesi, İzmir Şehirlerarası Otogarı’nda yakalandı. Örgüt üyesi zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir’de, IŞİD terör örgütünün düzenleyeceği eylemler için keşif yapan 1’i Afganistan uyruklu 2 örgüt üyesi, İzmir Şehirlerarası Otogarı’nda yakalandı. Örgüt üyesi zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir Şehirlerarası Otogarı'nda ortaklaşa yaptığı uygulamalar sırasında, durumlarından şüphelenilen 2 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.



