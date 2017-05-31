Jandarma Genel Komutanlığınca sosyal medya hesaplarından tanıtım amaçlı Rap müzikli klip yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca sosyal medya hesaplarından tanıtım amaçlı Rap müzikli klip yayınlandı.



Jandarma Genel Komutanlığınca kuruma ait sosyal medya hesaplarında yayınlanan Rap klibinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) unsurlarının hava ve karada operasyonel görüntüleri yer veriliyor. Atatürk'ün gençliğe hitabesi ile başlayan ve "Bir ölürler, bin dirilirler" mesajının öne çıktığı klipte, Rap sanatçıları Mehmet Borukçu ve Ediz A'ya JÖH personeli de eşlik ediyor. Klipte, JÖH'e bağlı olarak terörle mücadele bölgelerinde Efeler, Dadaşlar, Panterler gibi isimlerle hizmet veren taburların amblemlerine de yer veriliyor.









Klipte Jandarma Özel Harekat Birliklerinin omuz omuza görev yaptığı Polis Özel Harekat timleri de unutulmazken, "7/24 görevde aşkla çalışanlar, JÖH'ler, PÖH'ler gizli kahramanlar" vurgusu yapılıyor.



Klip, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinin korkulu rüyası, milletimizin göz bebeği, jandarmamızın gururu kahraman JÖH birliklerimiz... Güçlü, güvenilir, hazır" mesajı ile paylaşıldı.