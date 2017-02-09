Jandarmadan nefes kesen tatbikat

ERZURUM'da 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan '2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali' (EYOF) kapsamında olası, olaylara müdahale amaçlı askeri tatbikat düzenlendi.

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Ankara'dan gelen Jandarma Özel Komando Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri EYOF'ta izinsiz kuş uçurtmayacak. Palandöken'de kayak yapan tatilcilerin de izlediği özel birliklerin tatbikatı nefes kesti.



2011 yılında düzenlenen 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda olduğu gibi bu hafta sonu başlayacak olan 13'üncü EYOF 2017'nin güvenliğini sağlayacak olan 120'si sabit 400 kişiden oluşan JÖAK ile JAK timleri Palandöken'de gerçeğini aratmayacak bir tatbikat yaptı. Motorize, kayak ve köpekli timleri ile parmak ısırtan Jandarma Kuvvetlerinin tatbikatını Palandöken'de kayak yapan tatilciler soluksuz izledi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliteki Palandöken'in dört bir tarafına iglolar (kardan evler) yaparak yerleşen Jandarma timleri, yaşanabilecek olaylara yönelik 24 saat hazır olduklarını gösterdi. Halatlarla metrelerce yüksekliğe tırmanan komandolar EYOF boyunca Palandöken'de dalgalanacak olan Türk ayrağını astılar.



Öte yandan EYOF'a 40 ülkeden 832 sporcu katılacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, artistik patinaj, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve kar kayağı branşlarında 14-17 yaş arasındaki gençler, dereceye girebilmek için mücadele edecek. EYOF'un açılış seramonisi, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nın açılışına da ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadyumu’nda 12 Şubat Pazar günü saat 19.30'da gerçekleşecek. EYOF 2017 Erzurum’un açılış töreni, halka açık ve ücretsiz olacak.

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