Ayvalık'ın 5 mil açıklarında bulunan Güneş Adası yakınında su üstünde ve altında jandarma pankartı açıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü, su üstünde ve altında pankart ve Türk bayrağı açılarak kutlandı.



Kutlama programına, Kaymakam Namık Kemal Nazlı, Balıkesir Jandarma Komutanı Kurmay Albay Taner Büyükgöz ve üst rütbeli subaylardan oluşan bir grup katıldı.



Kutlamalar kapsamında, Ayvalık'ın 5 mil açıklarında bulunan Güneş (İlyosta) Adası yakınında su üstünde ve altında "Jandarmamız 178 yaşında. Balıkesir Ayvalık" yazılı pankart ve Türk bayrağı açıldı.



Kaymakam Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı tanıtmak üzere dalıyoruz ama bugünkü dalışımızın amacı jandarmamızın 178. kuruluş yıl dönümü." dedi.



Programda Körfez Dalış Okulu sahibi eğitmen Kemal Çalışkan'ın koordinesinde dalış ve gösteri gerçekleştirildi.