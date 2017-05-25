Cumhuriyet Kadınlar Derneği, Nazilli’de dayanışma yemeği düzenledi. Etkinliğe Nazilli Kaymakamı, Belediye Başkanı, CHP, MHP ve Vatan Partisi yöneticilerinin yanı sıra yüzlerce misafir katıldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Nazilli’de düzenlenen dayanışma yemeği ile bir araya geldi.



Etkinliğe Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve çok sayıda misafir destek verdi.



CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül de, gündeme dair konuştu.



"‘Ülkemizi ayağa kaldıracağız diyen" Gül, başkanlık seçimlerini işaret etti.





ulusalkanal.com.tr