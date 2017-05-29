Ankara'da yürütülen bir Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Osmaniye'nin Kadirli İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Alaaddin Eşsiz gözaltına alındı.

Ankara'da yürütülen bir Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Osmaniye'nin Kadirli İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Alaaddin Eşsiz gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eşsiz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Eşsiz, polis ekiplerince Kadirli'de gözaltına alındı. Alaaddin Eşsiz'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.



