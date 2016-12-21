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Kafede kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da 35 yaşındaki Ümit kahraman Tutal, bir kafeteryada arkadaşlarıyla otururken içeri giren kar maskeli 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kafede bulunanlar panik içinde kaçışırken başından yaralanan Tutal yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kafede kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, geç saatlerde Yeşilyurt İlçesine bağlı Abdullah Gül Parkında bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Ümit Kahraman Tutal, beraberinde Ali İhsan Delikaya ve Tayfur Kartal’la kafeteryada otururken içeriye giren karmaskeli 3 kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı.
Tutal’ın masanı yaklaşan saldırganlar üç kişiye art arda ateş açtı. Kafeteryada bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, Tutal ve beraberindekiler yaralandı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan saçmaların başına isabet ettiği Tutal doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Delikaya ve Kartal ise tedavi altına alındı.
Polis olaydan sonra kaçan kar maskali saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya #Ümit kahraman Tutal
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