Kahraman komandolar uğurlandı

Kayseri'de terör saldırısında şehit olan mehmetçikler memleketlerinde defnedildi. Törenlerin yapıldığı iller Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit aileleri kahramanlarını "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" slganlarıyla uğurladı. Biz onları Kayseri'deki saldırıda şehit olan askerler diye değil, dağlarda şehirlerde PKK'yı yok eden kahraman komandolarımız diye hatırlayacağız.

Türkiye kahramanlarını gözyaşlarıyla değil sloganlarla uğurlandı son yolculuğuna.



14 mehmetçiğin kışlası Kayseri'ydi. Ancak onlar terörle mücadelede kimi zaman Güneydoğu'da kimi zaman sınır ötesindeydi. PKK'nın belini kıran Komandolarımız, mavi berelilerimiz Kayseri'deki terör saldırında hedef alınmışlardı.



Sıhhiye Er Hasan İlhan.. Memleketi Denizli'ye uğurlandı. On binden fazla kişi törene katıldı. Şehit son yolculuğuna bu görüntülerle uğurlandı.



Piyade Komando Raşit Yücel ve Piyade Er Abdulsamet Özen Kocaeli'de ebediyete uğurlandı. Sloganlarla karşılandı kahraman askerler.







Bir törende İzmir'de vardı. Piyade Er Serdar Amak, Menemen Şehit Mezarlığı'na defnedildi. Törende PKK aleyhine sloganlar atıldı.



Zonguldak'ta şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade Komando Er Kenan Döngel için Ereğli'de tören yapıldı. Şehit toprağa verilmek üzere Sinop'a gönderildi.



İstanbul 2 şehidini ebediyete uğurladı. Piyade Çavuş Fehmi Barçın Edirnekapı şehitliğine, Piyade Komanda Er Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren defnedildi.







Piyade Er Yunus Emre Duran, Ankara’da asker selamıyla uğurlandı. Törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da katıldı.







Piyade Onbaşı Ahmet Taş ve Muhammet Ali Ocak Kırşehir'de tören vardı. Şehitlerden Ahmet Taş, Çiçekdağı İlçe Mezarlığına Muhammet Ali Ocak ise Yozgat'ın Yerköy İlçe mezarlığına defnedildi.







Şehit olan Piyade Er Abdulsamet Özen, Kocaeli’ye gönderildi. Baba evinden helallik alındı. Tören'de PKK'ya tepki sesleri yükseldi.







14 askerden biri de Er Kamil Tunç'du. Afyonkarahisar'da binlerce kişinin katıldığı törenlerde defnedildi.







Osmaniye'de de şehit töreni vardı. Komando er Mustafa Cihan'ın terhisine 1 ay kalmıştı.



Er Uğur Korkmaz ve çavuş Arif Tuğ yarın defnedilecekler.







Onlar son yolculuğuna uğurladığımız mehmetçikler değil, Türkiye'nin gurur duyduğu kahraman vatan evlatları. Saldırıda şehit olsalar da terörle mücadeleki kahramanlarıkları hep hatırlanacak.



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