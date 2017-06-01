Onların hepsinin ayrı bir özelliği vardı... Hepsi de terörle mücadele büyük kahramanlıklara imza attı. Şırnak'ta şehit olan kahramanlara veda edildi bugün.

Malatya, Adana, Kayseri, İstanbul, Ankara ve Çanakkale... Türkiye helikopter kazasında şehit olan kahramanlarını son yolculuğuna uğurlandı.



Şehitler için ilk tören görev yaptıkları Şırnak'ta düzenlendi. Otopsisi tamamlanan askerler törenin ardından memleketlerinde gönderildi.



Kato kahramanı 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın...Türkiye onu Kato kahramanı olarak tanıdı. ES//

PKK'nın yuvalandığı Şırnak Kato Dağı'ndaki operasyonları sevk ve idare ediyordu. Ekibiyle birlikte PKK'ya tarihindeki en büyük darbeyi indirdi.



Terörle mücadelede büyük başarılara imza atan Aydoğan Paşa Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



Malatya'da Türkiye'nin ilk kadın jandarma ilçe komutanı Yarbay Songül Yakut için tören vardı. Şehit Yakut, önce annesinin yaşadığı Çavuşoğlu Mahallesindeki evine götürüldü.



5 kardeşin en küçüğüydü. 2005-2007 yılları arasında Beypazarı'nda görev yaptığı dönemde aile içi şiddete karşı verdiği mücadele ile tanındı.



Yarbay Yakut, son olarak Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat Merkez Amiri olarak görev yapıyordu. Yakut'un cenaze törenine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Hasan Korkmazcan, Nusret Senem ve Eski Milli Savunma Bakanı Barlas Doğu da katıldı.



13 askerden biri olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan Kayseri nüfusuna kayıtlıydı. Şehit için Pınarbaşı Kalemkırdı Camisi'nde tören yapıldı.



Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın emir astsubayı olan Erdoğan Garnizon Şehitliği'nde ebediyet uğurlandı.



Yüzbaşı Nuri Şener'den geriye bu görüntüler kaldı. 1 Mayıs'ta İstanbul'da ailesiyle boğaz turu yapmıştı.



Haberi İstanbul Ferköy'deki babaocağını yasa boğdu.



Çanakkale'de de şehit töreni vardı. Binbaşı Koray Onay binlerce yurttaşın katıldığı törenin ardundan Gelibolu İlçe Mezarlığında toprağa verildi.



Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak da Adana'da bu görüntülerle uğurlandı. Ağabeyi şehidin şapkasını taktı, babası asker selamı verdi.



Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç da memleketi Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı binlerce kişinin katıldığı törenin ardından köy mezarlağında ebediyete uğurlandı.



Şehit olan 6 asker de otopsi işlemler için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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