Etkinlikler kapsamında Kahramanmaraş'ın ve Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen isimlerinden Sütçü İmam'ın Fransız askerlerini vurması canlandırıldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamalarında, Kahramanmaraş'ın ve Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen isimlerinden Sütçü İmam'ın, Fransız askerlerini vurduğu an canlandırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Uzunoluk Caddesi'nde Sütçü İmam'ın Fransız askerilerini vurduğu anı canlandıran bir gösteri yapıldı.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar tekbirler getirerek, tiyatrocuları alkışladı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, gösterinin ardından yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'a hizmet etmenin ayrı bir şans ve gurur olduğunu söyledi.

Özkan, "Memleketimizin, tarihimizin, medeniyetimizin şekillenmesi, milli manevi ruhun inşası, inkişafı, gelişmesinde, hayat bulmasında Kahramanmaraş bir örnektir." dedi.

Anadolu'daki Kuva-i Milliye ruhu, milli birlik ve beraberlik açısından Kahramanmaraş'ın timsal olduğunu kaydeden Özkan, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşı'nın lokomotifidir Kahramanmaraş'ın ecdadı. Bu ecdada bugün de layık olmak ayrı bir gurur. Bu mirası taşımak ayrı bir yük, bu mirası gelecek nesillere aktarmak ayrı bir sorumluluktur. 12 Şubat arefesinde Kahramanmaraşlıların tarihte göstermiş olduğu bu kahramanlığın, bugün de el birliğiyle Anadolu'nun dört bir yanında memleketin birliği, bütünlüğü, muhafazası için bu ruhun devam etmesi hayati derecede önemlidir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da Kahramanmaraş'ta milli mücadele yıllarındaki ruhun devam ettiğini belirterek, "Başta Sütçü İmam olmak üzere vatan için, ay yıldızlı al bayrak için, istiklali için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen, bizim 'kahraman ecdadımız' dediğimiz insanların bir çoğu o zaman 18, 19, 20 yaşındaydı." diye konuştu.

Etkinlikte konuşmaların ardından vatandaşlara süt ikram edildi.