Kahramanmaraş'ta etkili olan kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde etkisini gösteren kar, kent merkezinde yoğun şekilde devam ediyor. Ana arterlerde görev alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve yüksek kesimlere çıkışlarda ise zincir takmaları yönünde uyarıyor.



Kahramanmaraş-Kayseri karayolu, yoğun kar ve meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Trafik, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ve karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma yapıyor.



Kent merkezinde ise bazı noktalarda yağışın etkisiyle trafik ağır ilerlerken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde ana arter ve bağlantı yollarını açık tutmaya çalışırken, cadde, sokak ve rampa yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, hem yolun buzlanması hem de yolların kar tutmasının önüne geçmek için özel solüsyon kullanıyor.



Yağış ve buzlanmaya karşı yolların kapanması veya ulaşımda güçlük çekilmesine karşın ekipler, kentin 10 farklı noktasına konuşlanarak burada hareket halinde çalışma yapıyor.



Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) Başkanlığından yapılan açıklamada, kış şartlarının ağır yaşandığı şu günlerde olası kar yağışlarına karşı sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırmalarının önem arz ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Karlı ve buzlu yollarda seyahat etmek zorunluluğu varsa mutlaka araçlarına zincir takmaları gerekiyor. Araçla çıkma zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımızın ise toplu taşıma araçlarını kullanmalarını öneriyoruz." ifadelerine yer verildi.