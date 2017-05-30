Irak'ın Kuzeyi'ndeki PKK hedefleri Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Kandil'de 2, Hakurk'ta 1 hedef imha edildi. Diyarbakır'da ise PKK'ya yönelik 10 bin 73 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon devam ediyor.

Kandil'de 2, Hakurk'ta 1 PKK hedefi vuruldu. Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini tam isabetle imha etti.



Genelkurmay Başkanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, 2'si Kandil, 1'i Hakurk bölgesinde olmak üzere toplam 3 hedefin imha edildiği belirtildi.



Diyarbakır kırsalında barınmaya çalışan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için 6 ilçede başlatılan dev operayson sürüyor.



18 Komando Taburu, bin 200 Özel Harekat Polisi ve bin 457 Güvenlik Korucusu görev alıyor. Operayson kapsamında 1 sığınak imha edilirken, 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak 1 kişi de terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.



Operasyonda buğday tarlaları arasına ekilmiş vaziyette 67 bin 250 kök hint keneviri ele geçirildi.



30 yol kontrol noktasında 323 araç ve 869 şahsın sorgulaması yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Kişiler, tebligatın ardından serbest bırakıldı.



Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki operasyonlar hakkında ise Valilik açıklama yaptı.



Terör örgütü PKK'nn Ovacık Bölge Sorumlusu olduğu belirtilen Ruhat kod adlı Suriye uyruklu örgüt mensubu çatışmada öldürüldü.



PKK'dan kaçışlar da sürüyor. Irak'ın Kuzeyi'nden kaçan 4 terörist Şırnak Silopi'de 1 PKK'lı da Uludere'de askere teslim oldu.



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