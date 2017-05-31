Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine ve Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsalına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Harekatlar sonucunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine ve Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsalına hava harekatı düzenlendiğini belirtti.



IRAK'IN KUZEYİ KANDİL BÖLGESİ



31 Mayıs 2017 günü sabah saatlerinde, alınan anlık bir istihbarat sonucunda, bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen Kandil bölgesindeki iki mağara ve tahkimli bir doçka mevziiden oluşan üç hedefin imha edildiği aktarıldı.



Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda üç bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi.



DİYARBAKIR LİCE İLÇESİ KIRSALI



31 Mayıs 2017 tarihinde sabah saatlerinde, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden hava destekli operasyon kapsamında askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği ifade edildi.



Hava harekatı sonucunda iki bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı.



Her iki hava harekatında da görevini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndüğü bildirilirken, operasyonlarda toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.



Bu arada TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatına yönelik video da paylaşıldı.



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