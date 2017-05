Hülya Koçyiğit, tedavi olmak için gittiği Amerika'da ameliyat oldu. Usta sanatçı, akciğerinin sağ üst lobundaki kanserli bölge için New York'taki bir hastanede operasyon geçirdi.

Ameliyatın sorunsuz geçtiğini belirten Dr. Nasser Altorki, "Tümor, torakoskopik yöntemle temizlendi. Hülya Hanım bir müddet daha hastanede kaldıktan sonra taburcu olacak ancak kontrolleri düzenli olarak devam edecek" dedi.



"YOĞUN BAKIMDAN NORMAL ODAYA GEÇTİM"



Instagram ve Facebook hesaplarından paylaşım yapan Koçyiğit, sevenlerine güzel haberi verdi: Herkese merhaba, içten dilekleriniz ve esirgemediğiniz dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevginin gücüne her zaman inandım. İyi ki varsınız. Doktorum ameliyatımın iyi geçtiğini söyledi. Yoğun bakımdan, normal odaya az önce geçtim. Ancak bir müddet daha hastanede kalacağım. Yorumlarınızı tek tek okuyamasam da şu anda, iyi dileklerinizden haberdarım ve hepsini okumak için sabırsızlanıyorum. Desteğiniz bana yüksek moral, inanın. Arayan, soran, mesaj atan, güzel dilekleriyle yanımda olduğunu hissettiren herkese müteşekkirim. Var olun. Sevgi ve saygılarımla."



Ameliyat olan olan ünlü sanatçı sevenlerinden dua istemişti



Koçyiğit, şu ifadeleri kullanmıştı:



''Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun''



