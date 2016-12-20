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Kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanlarına FETÖ operasyonu: 14 kişi yakalandı

Kapatılan Gediz Üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 14 kişi gözaltına alındı

Kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanlarına FETÖ operasyonu: 14 kişi yakalandı

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 zanlı gözaltına alındı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince, İzmir, İstanbul, Manisa ve Adana'da bazı adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesinde çalışan ve hakkında yakalama kararı bulunan 33 kişiden 14'ü gözaltına alındı. 

Zanlıların adreslerindeki aramanın devam ettiği belirtildi. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ayhan Yılmaz'ın, kapatılan Gediz Üniversitesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 101 zanlıya yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. 

Soruşturma kapsamında kapatılan üniversitenin kurucu üyelerinden TMSF'ye devredilen Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay tutuklanmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #gediz üniversitesi #fetö
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