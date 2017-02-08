Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

Gümrüklerde bilgi veri tabanındaki güncelleme nedeniyle işlemlerin durdurulması Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğuna yol açtı.
Sınır kapısında yaklaşık 80 tır ve 50 otomobil, gümrük uygulamalarının veri tabanında yapılan güncelleme çalışmasının bitirilmesi için bekletiliyor.
Yetkililer, güncelleme çalışmasının tamamlanmasının ardından giriş-çıkış işlemlerinin tekrar başlatılacağını belirtti.
ulusalkanal.com.tr
İşlemlerin durdurulması Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğuna yol açtı.
Gümrüklerde bilgi veri tabanındaki güncelleme nedeniyle işlemlerin durdurulması Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğuna yol açtı.