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Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

İşlemlerin durdurulması Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğuna yol açtı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

Gümrüklerde bilgi veri tabanındaki güncelleme nedeniyle işlemlerin durdurulması Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğuna yol açtı.

Sınır kapısında yaklaşık 80 tır ve 50 otomobil, gümrük uygulamalarının veri tabanında yapılan güncelleme çalışmasının bitirilmesi için bekletiliyor.

Yetkililer, güncelleme çalışmasının tamamlanmasının ardından giriş-çıkış işlemlerinin tekrar başlatılacağını belirtti.


ulusalkanal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #güncelleme #gümrük #bilgi veritabanı
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