Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

İşlemlerin durdurulması Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğuna yol açtı.

Gümrüklerde bilgi veri tabanındaki güncelleme nedeniyle işlemlerin durdurulması Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğuna yol açtı.



Sınır kapısında yaklaşık 80 tır ve 50 otomobil, gümrük uygulamalarının veri tabanında yapılan güncelleme çalışmasının bitirilmesi için bekletiliyor.



Yetkililer, güncelleme çalışmasının tamamlanmasının ardından giriş-çıkış işlemlerinin tekrar başlatılacağını belirtti.





ulusalkanal.com.tr