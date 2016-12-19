Kar yağışı için 'Salı günü' uyarısı (İstanbul ve Ankara hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, salı günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışlar görülüyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağışlar var.

Bugün yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışlar kendini kar şeklinde gösterecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, salı günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışlar görülüyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağışlar var.



DOĞU'YA YAĞIŞ YOK



Yağışlar iç kesimlerde kar, İstanbul ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.



Doğu kesimlerde ise yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak.



ANKARA VE İSTANBUL İÇİN SALI UYARISI



Ankara'da salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 0, gece sıcaklıkları -9 ila -7 civarında olacak.



İstanbul'da salı günü karla karışık yağmur görülebilir.



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