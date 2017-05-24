FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davası duruşmasının 3. gününde... Savunmasını yapan Kara Kuvvetleri İmamı Bilal Akyüz, darbeyi kimin yaptığını bilmediğini söyledi.

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri İmamı olarak gösterilen kişi konuştu, “Darbeyi kim yaptı bilmiyorum” dedi.



FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargâhı’nda yaşanan eylemlere ilişkin davanın üçüncü duruşması yapıldı.



Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davanın üçüncü celsesinde FETÖ’nün Kara Kuvvetleri imamı olarak gösterilen eski Kurmay Albay Bilal Akyüz dinlendi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmedi, “Darbeyi kimin organize ettiğini, kimin yaptığını bilmiyorum" diye konuştu.



Akıncı Üssü’ne görevlendirmeyle gittiğini öne süren Akyüz, üste kimseyi tanımadığını iddia etti. Burada görevini yaptığını savunan Akyüz, bir şeylerin ters gittiğini anladıktan sonra bir odaya girip beklediğini söyledi.



Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Akyüz, 15 Temmuz’da yaşananların darbe girişimi olduğunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından sonra anladığını öne sürdü.



Akyüz, sözde Konsey’den sadece 5 kişiyi tanıdığını, geri kalan 33 kişiyi ise hiç tanımadığını, Konsey’de neden isminin geçtiğini anlamadığını belirtti. Günde 16 saat mesai yapan birinin terör örgütü yönetmesinin akla uygun olmadığını savundu.



Üzerine atılmış suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Akyüz, savcının tüm suçu kendisinin üzerine attığını öne sürdü, “çoktan asıldım bile” diye konuştu.



Darbecilerin, kendilerine gelen emirler doğrultusunda hiçbir suçlamayı kabul etmemesi istendiği ortaya çıkmıştı.



ulusalkanal.com.tr