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Karabük haberleri - Safranbolu'da MHP'den 8 kişi istifa etti

MHP Safranbolu İlçe Yönetiminde bulunan Hüseyin Akıntürk, Emin Yıldız, Haydar Kara, Selma Çetin, Recep Nuri Şentürk, Osman Zeren, Ali Galip Ünüvar, Alaattin Aksoy, ilçe yönetimindeki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Karabük haberleri - Safranbolu'da MHP'den 8 kişi istifa etti

MHP Safranbolu İlçe Yönetiminde bulunan Hüseyin Akıntürk, Emin Yıldız, Haydar Kara, Selma Çetin, Recep Nuri Şentürk, Osman Zeren, Ali Galip Ünüvar, Alaattin Aksoy, ilçe yönetimindeki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İstifa eden MHP Safranbolu İlçe Yönetimi, istifa gerekçelerini, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından izlenen genel politikaları tasvip etmediğimizden dolayı yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ettik" diyerek açıkladı. 


Kaynak: İHA
Etiketler; #mhp #karabük #safranbolu #toplu istifa
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