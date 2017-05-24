Saadet Partisi'nden bazı önemli isimlerin AKP'ye transfer olacağı ileri sürüldü. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, teşebbüsü olumlu bulduklarını söyledi. Karamollaoğlu, "Bu bir diyaloğun kurulması manasına gelir. Arkadaşlarımızın söylemlerinden belki faydalanırlar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'un Suudi Arabistan ziyaretine değinen ve varılan anlaşma ile İslam NATO'su anlamına gelecek yeni bir oluşumun hayata geçirilmek istendiğine değinen Karamollaoğlu, "Bu kurulacak İslam NATO'su, milli görüş tarihi boyunca bizim dile getirdiğimiz İslam NATO'su mu olacak? Yoksa başka bir görev mi üstlenecek? Biz İslam ülkelerini dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumayı esas almıştık. Ancak böyle bir adım, kendi içimizdeki bazı çekişmeleri silahlı çatışmaya dönüştürmek için kuruluyorsa bu bizi endişeye sevk ediyor" diye konuştu.



İNGİLTERE'DEKİ TERÖR SALDIRISI



İngiltere'de meydana gelen terör saldırısını kınayan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Böyle bir hadise hepimizi üzüyor ve endişelendiriyor. Son yıllarda meydana gelen olaylar, Müslümanlarla ilişkilendirilmeye çalışıyor. Bu hadiseleri meydana getiren kim olursa olsun biz terörü lanetliyoruz. Bu dünyaya ve hiç kimseye fayda sağlamayacağına inanıyoruz.Terör karşısında bütün ülkelerin el birliği etmesine ihtiyaç duyduğumuzu duyurmak istiyoruz. İngiliz hükümetine üzüntülerimizi iletmeyi vazife görüyoruz" dedi.



TÜRKİYE FİİLEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE GİRMİŞTİR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son AKP kongresinde genel başkan seçildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Kabul etsek de etmesek de Türkiye fiilen başkanlık sistemine girmiştir. Başbakanlık dönemi sona ermiş, başkanlık dönem başlamıştır. Artık hükümetin başkanı da, devletin başkanı da, partinin başkanı da bir kişidir. Her şeye rağmen bu yeni dönemin hayırlara vesiyle olmasını diliyoruz" dedi.



ESKİ İL BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ



Darbe sonrası dönemde OHAL ilan edilmesinin doğru, OHAL'in olağan hale gelmesininse yanlış olduğunu söyleyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Kayseri Eski İl Başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.