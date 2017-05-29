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Karayolu taşımacılığında yeni dönem başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanı Ahmet Arslan, hükümetin karayollarını disiplin altına almak için önemli  bir düzenleme hazırladığını belirterek, "Karayollarındaki güvenlik açıklarını  kapatacak, her türlü yolcu ve yükü kayıt altına alacak yeni sistemle yollar daha  güvenli olacak." dedi.

Karayolu taşımacılığında yeni dönem başlıyor

Bakan Arslan, AA muhabirine, karayollarında yolcu, kargo ve eşya  taşımacılığını takip altına alacak "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim  Sistemi"ni (U-ETDS) anlattı.

Yolcu, kargo ve yük taşıyan araçların çıkış yaptıkları noktadan  izleyecekleri güzergaha, taşıdıkları yük miktarından yolcu sayısına ve  varacakları noktaya kadar detaylarının yola çıkmadan bildirileceği yeni sistemle  karayollarının disiplin altına alınacağını vurgulayan Arslan, "Karayollarındaki  güvenlik açıklarını kapatacak, her türlü yolcu ve yükü kayıt altına alacak yeni  sistemle yollar daha güvenli hale gelecek." diye konuştu.

Arslan, sistemle sektör verilerine ilk kez gerçek zamanlı ve doğru  şekilde ulaşılacağına işaret ederek, ulusal güvenlik açısından bunların anlık  paylaşımı ve veri analizlerine dayalı gelecek planlaması imkanının olacağını  söyledi.

"Sistemin prototip çalışmaları başladı"

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı kapsamında hazırlıkları süren  U-ETDS ile ilk defa Türkiye'de yolcu, kargo ve eşyaların hareketlerinin takibine  ilişkin düzenleme hazırlandığını dile getiren Arslan, gerek sektör gerekse  paydaşların görüşlerini alarak bilgi işlem dairelerince proje başlatıldığını ve  ilk prototip çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Arslan, ulusal güvenlik açısından da önem taşıyan düzenlemeyle  karayollarında yolcu, kargo ve yük taşıyan tüm araçların çıkış yaptıkları  noktadan itibaren takip altında olacağına dikkati çekerek, "Araçların  kullanacakları güzergah, taşıdıkları yük miktarı ve yolcu sayısıyla varacakları  nokta gibi detayların bilgileri gerçek zamanlı olarak sistemde yer alacak. Olası  bir şüphe ya da araçla ilgili sorun tespitinde araç bilgileri anında emniyet ve  istihbarat birimleriyle de paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

"Belge sayısı 53’ten 13’e düşecek"

Yolcu ve yük taşımacılığı için gereken A1'den T3'e kadar yetki belgesi  sayısının azaltılacağına da değinen Arslan, tır, kamyon ve otobüs işletmelerinin  yurt içi ve yurt dışı faaliyet kollarına göre alacağı belge sayısının 53'ten 13'e  düşürüleceğini kaydetti.

Arslan, e-devletin daha aktif kullanımı için yaptıkları çalışmaları da  anlatırken, eşya ve kargo taşımacılığında gerçek kişiler adına verilen K ve G  yetki belgelerinin e-Devlet üzerinden düzenlenmesini sağladıklarına dikkati  çekti.

Halihazırda 365 bin yetki belgesinin gerçek kişiler adına  düzenlendiğini, bu rakamın yetki belgesi sayısının yüzde 65'ine tekabül ettiğini  belirten Arslan, bu belgelerin yenileme işlemlerinin kişinin sabıka kaydının   olmaması halinde e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.


Kaynak: AA
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