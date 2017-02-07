THY'den flaş 'devir' açıklaması
THY'den flaş 'devir' açıklaması
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi

Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor

Sahil Güvenlik, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına fırtınaya rağmen devam ediyor. Dün bir ihlal yaşanmıştı ekranlarınıza o anların görüntülerini de getireceğiz. İşte Kardak kayalıklarındaki son durum...

Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor

Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor.

Bodrum ilçesine 6 kilometre kadar mesafedeki Kardak kayalıkları yakınlarında konumlanan, botlar görev değişimi yaptı.

Bölgeye geçici görevle Sinop'tan giden gelen 72 numaralı Türk Sahil Güvenlik botu, yerini 302 numaralı bota bıraktı.

Yoğun dalgalara ve fırtınaya rağmen Çelebi ve Çavuş Adası önlerindeki devriye görevleri sürüyor. Türk kara suları içinde nöbet tutan ekipler bölgede kuş uçurtmuyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kuru yük gemilerinin Kardak kayalıklarının arka kısmından seyrettikleri görüntülendi.

Bu görüntüleri ise ilk kez izliyorsunuz. Ulusal Kanal, Kardak'ta tansiyonu yükselten bir Yunan botunun uzaklaştırıldığı sıcak anlara ait görüntülere ulaştı.

Kardak'ta 3 gün süren sessizlik bu görüntülerle bozulmuştu. Hareketli anlar yaşanmıştı. Yunan botlarından biri Ege'de tansiyonu yükseltmek için Türkiye karasularını ihlali edince Türk Sahil Güvenlik ekipleri duruma işte böyle müdahale etti.

Türk donanmasına ait bir savaş gemisinin de olumsuz bir duruma karşı Çatal adası yakınlarındaki hazır bekleyişi devam ediyor.


ulusalkanal.com.tr


Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor paylaşan: ulusalkanal
Etiketler; #sahil güvenlik #kardak
banner863
Önceki Haber
Taksim'e yapılacak cami projesine onay çıktı
Sonraki Haber
14 adet turaç kuşu bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.