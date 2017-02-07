Sahil Güvenlik, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına fırtınaya rağmen devam ediyor. Dün bir ihlal yaşanmıştı ekranlarınıza o anların görüntülerini de getireceğiz. İşte Kardak kayalıklarındaki son durum...

Kardak'ta fırtınaya rağmen devriye sürüyor.



Bodrum ilçesine 6 kilometre kadar mesafedeki Kardak kayalıkları yakınlarında konumlanan, botlar görev değişimi yaptı.



Bölgeye geçici görevle Sinop'tan giden gelen 72 numaralı Türk Sahil Güvenlik botu, yerini 302 numaralı bota bıraktı.



Yoğun dalgalara ve fırtınaya rağmen Çelebi ve Çavuş Adası önlerindeki devriye görevleri sürüyor. Türk kara suları içinde nöbet tutan ekipler bölgede kuş uçurtmuyor.



Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kuru yük gemilerinin Kardak kayalıklarının arka kısmından seyrettikleri görüntülendi.



Bu görüntüleri ise ilk kez izliyorsunuz. Ulusal Kanal, Kardak'ta tansiyonu yükselten bir Yunan botunun uzaklaştırıldığı sıcak anlara ait görüntülere ulaştı.



Kardak'ta 3 gün süren sessizlik bu görüntülerle bozulmuştu. Hareketli anlar yaşanmıştı. Yunan botlarından biri Ege'de tansiyonu yükseltmek için Türkiye karasularını ihlali edince Türk Sahil Güvenlik ekipleri duruma işte böyle müdahale etti.



Türk donanmasına ait bir savaş gemisinin de olumsuz bir duruma karşı Çatal adası yakınlarındaki hazır bekleyişi devam ediyor.





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