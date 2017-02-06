Kardak'ta son durum: Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin nöbeti sürüyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 8 gün önce ziyaret ettiği Kardak kayalıklarında 3 gündür sessizlik hakim. Türk Sahil Güvenlik ekipleri kayalıkların arka tarafına kadar yanaştı. Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmaları ise devam ediyor. Kardak'ta yarım saat arayla devriye yapılıyor.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak kayalıkları çevresindeki nöbete devam ediyor.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretinin ardından Yunan askerleri o bölgeye gelerek zaman zaman Türk karasularına girmiş ve sınır ihlali yapmıştı.



5 gün boyunca birçok kez Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin taciz eden Yunan sahil güvenlik ekipleri 3 gündür kayalıklara uzak bir bölgede bekliyor.



Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi kıyılarına sadece 6 kilometre kadar uzakta bulunan Kardak Kayalıklarında sessizlik bugünde devam etti.



8 gündür zaman zaman gerginliklerin yaşandığı Kardak kayalıklarına Türk Sahil Güvenlik güçleri, 300 metreye kadar yaklaştı.



Kardak kayalıklarının arkasına hiç geçmeyen Türk askeri bugün kayalıkların arka tarafına geçerek devriye görevi yaptı. Türk kara sularının içerisinde gezen ekipler çevrede kuş uçurtmadı.



Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş gemisi ise çatal adası yakınlarında bekliyor.



3 gündür Kardak çevresinde devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenliği ekiplerine Yunan sahil güvenlik ekipleri ise yaklaşamıyor. Kalamindos adası yakınlarında bekleyen Yunan askeri Kardak kayalıklarının uzağında duruyor.



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