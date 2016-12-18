Kardak’ta Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında sıcak temas

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına gelen Yunanlı balıkçı ve Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularına girmesiyle ortaya çıkan gerginlik 4 gündür devam ediyor. Türk ve Yunan botları bugün de kayalıklara en yakın pozisyonda durabilmek için birbirleri ile yarıştı.

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına geçen perşembe günü gelen Yunanlı balıkçılar ile Kilimli (Kalimnos) adasından bir Yunan Sahil Güvenlik botu 4 gündür Türk karasularını ihlal ediyor. Bugün de Yunan botunun Gümüşlük önlerindeki Çavuş adasına kadar gelerek Türk karasularını ihlal etmesi Bodrum’dan gelen iki Türk Sahil Güvenlik botu tarafından önlendi.



Botlar, Yunan Sahil Güvenlik botunu Türk karasularından çıkarırken, yaklaşık 4 saat süren gerginlik sırasında botların birbirleri ile kayalıklara en yakın pozisyonu alabilmek için yarıştıkları görüldü. Kayalığın önlerine kadar gelen botlar bir metre kadar yaklaşarak bir süre bekledi.



Sık sık Türk karasularına girmekte direnen Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu dışarı çıkardı. Bu anlar DHA kameraları tarafından görüntülendi. Saat 09.30’da başlayan 2 Türk botu ve bir Yunan Sahil Güvenlik botu arasındaki gerginlik, saat 14.40’da Yunan botlarının geri çekilmesiyle son buldu.