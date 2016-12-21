Karlov'a yapılan saldırıyla ilgili vatandaş ne düşünüyor?

Suriye sınırda bulunan ve 1 buçuk milyondan fazla nüfusu olan Hatay, Suriye'deki savaşten en çok etkilenen illerin başında geliyor.
Neredeyse her güne bomba sesleriyle uyanan Hataylılara RUs Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik saldırıyı sorduk.
Halkın görüşü ortak; yapılmak istenen Rusya Türki'ye dostluğunu baltalamak.
Vatandaşlar, Türkiye ve komşu ülkelerin huzuru için Suriye ile bir an önce masaya oturulmasını istiyor.
ulusalkanal.com.tr
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