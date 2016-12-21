Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan saldırıyla ilgili vatandaş ne düşünüyor? Ulusal Kanal Hataylı yurttaşlara mikrofon uzattı. Türk-Rus dostluğuna engel olunamayacağını belirten Hataylılar, hükümetin de bir an önce Suriye ile masaya oturmasını istiyor.

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Suriye sınırda bulunan ve 1 buçuk milyondan fazla nüfusu olan Hatay, Suriye'deki savaşten en çok etkilenen illerin başında geliyor.



Neredeyse her güne bomba sesleriyle uyanan Hataylılara RUs Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik saldırıyı sorduk.



Halkın görüşü ortak; yapılmak istenen Rusya Türki'ye dostluğunu baltalamak.



Vatandaşlar, Türkiye ve komşu ülkelerin huzuru için Suriye ile bir an önce masaya oturulmasını istiyor.









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