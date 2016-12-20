Karlov için devlet töreni düzenlendi

Rusya Büyüklçisi Andrey Karlov için Esenboğa Havalimanı'nda devlet töreni düzenlendi. Törene hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Karlov'un ailesi ve yabancı ülke elçileri katıldı. Karlov'un naaşı düzenlenen törenin ardından Moskova'ya gönderildi.

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Rusya Büyükelçi Andrey Karlov'un adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ilk tören Esenboğa Havalimanı'nda yapıldı.



Törene Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yabancı ülke elçileri katıldı.



Törende elçinin ailesi gözyaşlarını tutamadı.



Cenaze töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, ''Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek isteyenler, Karlov'a yenildi'' diye konuştu.



Karlov'un naaşı törenin ardından Moskova'ya gönderildi.



Büyükelçi Andrey Karlov, 23 Aralık Cuma günü Moskova'da düzenlenecek resmi törenin ardından toprağa verilecek.





ulusalkanal.com.tr