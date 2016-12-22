Karlov suikastçısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi ve akrabaları serbest bırakıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan kişilerin katilin yakınları olduğu öğrenildi.

Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından başlatılan soruturmada, gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.



Suikastin ardından katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın yakınlarına yönelik İzmir ve Aydın'da operasyon yapılmıştı.



Altıntaş'ın babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş, dayısı Hüseyin Furuncu ve eşi Sevinç Furuncu ile diğer dayısı Hasan Furuncu gözaltına alınmıştı.



Gözaltına isimler sorgulandı.



6 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.





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