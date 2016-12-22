Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
İşte IŞİD'in bombalı araçlarının fotoğrafları
İşte IŞİD'in bombalı araçlarının fotoğrafları

Karlov suikastçısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi ve akrabaları serbest bırakıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan kişilerin katilin yakınları olduğu öğrenildi.

Karlov suikastçısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi ve akrabaları serbest bırakıldı

Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından başlatılan soruturmada, gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Suikastin ardından katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın yakınlarına yönelik İzmir ve Aydın'da operasyon yapılmıştı.

Altıntaş'ın babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş, dayısı Hüseyin Furuncu ve eşi Sevinç Furuncu ile diğer dayısı Hasan Furuncu gözaltına alınmıştı.

Gözaltına isimler sorgulandı.

6 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


ulusalkanal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #mevlüt mert altıntaş #karlov
banner863
Önceki Haber
Rus Büyükelçi Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın evinden bu not çıktı
Sonraki Haber
Putin'den 'Karlov'un neden koruması yoktu?' sorusuna yanıt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.