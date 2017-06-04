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Kars'ın Çemçe bölgesindeki PKK hedefleri vuruldu

Kars'ın Çemçe kırsalında tespit edilen PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kars'ın Çemçe bölgesindeki PKK hedefleri vuruldu

Kars'ın Kağızman ilçe kırsalında PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Ayrıntıları Kars Valisi Rahmi Doğan açıkladı.

Çemçe bölgesinde bir grup terörist tespit edildi. Bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

Örgütün Çemçe grubundan 8 PKK'lı öldürüldü. Kaçan bir terörist aranıyor. 

Çemçe-Madur bölgesinde operasyon sürüyor.

Kars'ta, 2016 yılından bugüne kadar yapılan operasyonlarda 35 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #haberler #hava harekatı #pkk #kars çemçe
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