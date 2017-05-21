Kars'ta, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine karıştıkları öne sürülen 28'i tutuklu 36 eski askeri personel, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli 4 üsteğmen, bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 eski askeri personel, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişiminde bulundukları ve FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları iddiasıyla dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli eski üsteğmenler Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, Gürhan Aras, Erkan İnan'ın yanı sıra bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 askeri personel hakkında başlatılan soruşturma bir süre önce tamamlandı.



Hazırlanan 158 sayfalık iddianamenin Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına söz konusu mahkemede yarın başlanacak.



Davanın duruşması Kars Adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik duruşma salonunda görülecek.