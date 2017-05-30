Karşıyaka'nın simgesi olan "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı" ile ilgili tartışmalar sürüyor. Anıtın yıkılmasına karşı açılan davanın ardından Karşıyaka Belediyesi’nden açıklama geldi. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar anıtın 44 yıllık süreç içerisinde yıprandığını söyledi. Mimar, sanatçı ve şehir plancıları ise tarihi dokunun bozulmamasını istiyor.

CHP'li Karşıyaka Belediyesi büyüterek yeniden yapacağız diyor….Kitle örgütleri ise özüne ve yapılış biçimine dokunulmadan, tarihsel kimliği ve dokusu korunarak restore edilmesini istiyor.



Karşıyaka’da "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı" ile ilgili tartışmalar sürüyor. Yürütmenin durdurulma için idare mahkemesine başvurdu. Bu gelişmeler üzerine Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’dan açıklama geldi.



Akpınar ayrıca İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün teknik raporunu okudu.



Mimar, sanatçı ve şehir plancıları ise tarihi dokunun bozulmaması için harekete geçti. Karşıyaka Belediyesi’ne açılan dava da anıtın yıkılıp yeniden yapılmasının kamu yararı taşımadığı belirtildi.



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