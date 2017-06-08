Körfez'de ablukaya alınan Katar, gıda ve su ihtiyacını karşılamak için altenatif yollar arıyor. Doha Ankara ve Tahran ile görüşmeler yapıyor. Bu kapsamda Katar'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Gıda ve su gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teknik ayrıntılar heyetlerin yapacağı toplantılar sonrası netleşecek.

Amerikan patentli bir krizle karşı karşıya kalan Katar, Körfez ülkelerinin ambargolarını Ankara ve Tahran üzerinde delme arayışında. Doha yönetimi, gıda ve su ihtiyacını karşılamak için Türkiye ve İran ile görüşüyor.



Katar, ülkenin gıda ihtiyacının yüzde 90'ını ithalatla karşılıyor. Ülkenin yıllık gıda ithalatı yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ülkenin gıda ithalatında Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan ilk iki sırada yer alıyor. Ancak 9 ülkenin yaptırım uyguladığı Katar'da 4 haftalık tahıl stoğu var. Ancak krizin süresi bilinmiyor. Bu nedenle Katar hükümeti, gıda, su sıkıntısını gidermek için harekete geçti.



Katar hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada Türkiye ve İran'la gıda tedariki konusunda görüşmelerin yürütüldüğünü bildirdi. Gıda ve suyun Katar Havayolları'na ait kargo uçakları ile taşınmasının planlandığı belirtiliyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilgili bütün bakanlıklara gelişmeleri yakından izlemeleri talimatı verdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Katar'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.



Görüşmeler için Katar'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Gıda ve su gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teknik ayrıntılar heyetlerin yapacağı toplantılar sonrası netleşecek.



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