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Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı

KÖRFEZ krizi başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iftar daveti üzerine bu hafta sonu Türkiye’ye gelmeyi programına alan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, ziyareti iptal etti.

Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türkiye’ye sıklıkla gelen El Sani’nin, krizden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmelerinde birlikte iftar yapmak için mutabık kaldıkları öğrenildi.

Körfez'deki kriz sonrası Emir El Sani, tüm yurtdışı programlarını iptal etti.

El Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetini de geri çevirmişti. 

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani​, “Emir, ülkesi abluka altındayken ülkeden ayrılmayacak” açıklaması yapmıştı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #katar #erdoğan #türkiye #trump
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