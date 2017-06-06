7 ülkenin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi, grup toplantılarının da gündemindeydi. Başbakan Binali Yıldırım diyalogun geliştirilmesine yönelik tutumlarının devam edeceğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Katar ve AKP hükümetine seslendi, “İhvan’a yardımı kesin” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise ABD Başkanı Donald Trump’ın kılıç dansına dikkat çekti.

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