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Katar grup toplantılarının da gündemindeydi

7 ülkenin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi, grup toplantılarının da gündemindeydi. Başbakan Binali Yıldırım diyalogun geliştirilmesine yönelik tutumlarının devam edeceğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Katar ve AKP hükümetine seslendi, “İhvan’a yardımı kesin” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise ABD Başkanı Donald Trump’ın kılıç dansına dikkat çekti.

Katar grup toplantılarının da gündemindeydi
AKP körfez ülkelerine diyalog çağrısını yineledi, CHP hükümete "İhvan" çağrısı yaptı, MHP ise Amerika’nın tutumuna dikkat çekti. 7 ülkenin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi grup toplantılarının da gündemindeydi.

Liderler Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesine de değindi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümeti eleştirdi, "IŞİD'e karşı mücadelede biz batı dünyasını yanımızda görmek istiyorsak, her türlü kolaylığı sağlamamız lazım" dedi.
 

ulusalkanal.com.tr
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