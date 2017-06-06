AKP körfez ülkelerine diyalog çağrısını yineledi, CHP hükümete "İhvan" çağrısı yaptı, MHP ise Amerika’nın tutumuna dikkat çekti. 7 ülkenin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi grup toplantılarının da gündemindeydi.
Liderler Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesine de değindi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümeti eleştirdi, "IŞİD'e karşı mücadelede biz batı dünyasını yanımızda görmek istiyorsak, her türlü kolaylığı sağlamamız lazım" dedi.
ulusalkanal.com.tr
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