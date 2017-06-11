Diyarbakır'da bölücü terör örgütü pkk'ya ait 8 sığınak, 1 mağara, 1 mevzii ile 7 avcı çukuru kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlar kapsamında örgüte yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 32 kişi de gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri ara vermeden operasyonlarına devam ediyor. Sınırda kuş uçurtmayan mehmetçik, Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 5 IŞİD'li teröristi yakaladı.



Diyarbakır'ın Lice-Hani bölgesinde ise terör örgütü pkk'ya ait 8 sığınak, 1 mağara, 1 mevzii ve 7 avcı boy çukuru kullanılamaz hâle getirildi. Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat, 3 kelepçe, 15 tüp ile 450 bin kök kenevir ele geçirildi.



Operasyonda teröristlerin bombalı saldırılarda kullanmak üzere gasp eettiği bir araç da bulundu.



PKK'nın lojistik merkezi olan Kato Dağı'nda 2 mağara daha bulundu.



Şırnak Uludere, Mardin Dargeçit, Hakkari Yüksekova'da 3 eyp imha edildi.



Bu görüntüler de Van'ın Çatak ilçesinden. Körüklü Vadisi'nde bulunan demir köprü, kaymakam ve belediye başkan vekilinin talimatıyla kaldırıldı.



Körüklü Vadi'de eylem yapan teröristler tarafından kullanılan köprü, teröristlerin talimatıyla eski DBP'li Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 bin liraya yaptırılmıştı.



Geçen 27 Mayıs'ta Körüklü Vadi'de yuvalandıkları belirlenen 10 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti.





ulusalkanal.com.tr

