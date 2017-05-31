Şırnak'ın Kato Dağı'nda 8 mağara daha bulundu. Toplam sayı 83'e yükseldi. Bölgede 42 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam 719 tipte silah, 363 bin 148 mühimmat, 76 tondan fazla yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sabah saatlerinde ise Kandil Bölgesinde hava harekatı yapıldı. 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Şırnak Kato Dağı, Irak'ın Kuzeyi'ne 40 kilometre.. Bahar mevsimine rağmen bölgede kış şartları hüküm sürüyor. PKK'nın çok sayıda kampı, sığınak ve barınakları bulunan Kato Dağı örgütten temizleniyor.



Genelkurmay Başkanlığı 8 mağaranın daha bulunduğunu açıkladı. Bulunan mağaralarda 16 adet G-3 Piyade Tüfeği, 11 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 9 RPG-7 Roketatar silahı, 4 Biksi Makineli Tüfek, 1 Doçka, 1 adet T-40 Bombaatar, 20 bin Biksi mühimmatı, 20 adet SPG-9 Geri Tepmesiz Top mühimmatı ve sevk motorları, 467 RPG-7 Roketatar mühimmatı, 292 muhtelif mühimmat ve 9 tüp ele geçirildi.



8 YENİ MAĞARA BULUNDU



Askeri kaynaklar 20 bin Biksi mühimmatının rekor seviyede olduğunu kaydetti. Bölgede 42 gündür aralıksız operasyon sürüyor. Şimdiye kadar Kato Dağı'nda bulunan mağara sayısı 83'e ulaştı.



Toplamda 719 muhtelif tipte silah, 363 bin 148 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Sabah saatlerinde Türk savaş uçakları Irak'ın Kuzeyi'ndeki Kandil Bölgesi'ne hava harekatı düzenledi. PKK'ya ait hedefler, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edildi.



2 mağara ve tahkimli bir DOÇKA mevzii imha edildi. 3 PKK'lı da etkisiz hale getirildi.



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