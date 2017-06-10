23’üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8’inci J.Komd.A.K.lığı tarafından İncebel Dağları - Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, 09 Haziran 2017 tarihinde insansız hava araçları (İHA) tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu Türk Hava Kuvvetleri tarafından icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirildi.

23’üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8’inci J.Komd.A.K.lığı tarafından İncebel Dağları - Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, 09 Haziran 2017 tarihinde insansız hava araçları (İHA) tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu Türk Hava Kuvvetleri tarafından icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirildi.



Operasyon bölgesinde 04-09 Haziran 2017 tarihleri arasında BTÖ mensupları tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edildi, şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 107’ye ulaştı.



FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ



04-09 Haziran 2017 tarihleri arasında yeni tespit edilen 10 mağara içerisinde aşağıda cins ve miktarı belirtilen silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi:



- 1 adet M-16 silah



- 1 adet 14,5 mm. Zagros keskin nişancı tüfeği



- 1 adet 12,7 mm. Zagros keskin nişancı tüfeği



- 26 adet kalaşnikof piyade tüfeği



- 2 adet mavzer silah



- 86 adet kalaşnikof şarjörü



- 4 adet m-16 şarjör



- 11.106 adet çeşitli tipte mühimmat



- 38 adet el bombası



- 2 adet anti-tank mayını



- 1 adet amonyum-nitrat ile güçlendirilmiş EYP



- 96 adet büyük tüp



- 50 adet küçük tüp



- 10 bidon (650 lt) mazot



- Çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi.



Bölgede 52 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 782 adet muhtelif tipte silah, 422.477 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



TSK tarafından ağır iklim şartları ve coğrafi koşullara rağmen en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek.



Ayrıca, operasyonda ele geçirilen malzemelere ait görüntü ve fotoğraflar da paylaşıldı.



ulusalkanal.com.tr