Kayseri'de şehit düşen er Döngel'in babaevinde yas var

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan jandarma istihkam er Kenan Döngel'in, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki babaevinde üzüntü hakim.

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Kayseri'deki birliğine 3 ay önce gittiği öğrenilen 21 yaşındaki Döngel'in şehadet haberinin ardından Köseler Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Köseler Mahallesi Muhtarı Saip Erarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin annesi Şehime ve babası Özcan Döngel'in, askeri yetkililerden oğullarının ağır yaralandığı haberini almalarının ardından Kayseri'ye hareket ettiklerini, şehadet haberinin Kenan Döngel'in dayısı ve yakınlarına iletildiğini söyledi.

Şehidin, Kayseri'deki usta birliğine yaklaşık 3 ay önce gittiğini, askerlik öncesinde de berber olarak çalıştığını anlatan Erarslan, "Şehidimizin 2 kardeşi var, efendi, çalışkan bir evladımız. Çok üzgünüz. Bu sorun artık bir memleket meselesidir. Türkiye'nin düzlüğe çıkmasını istemeyen her türlü harici ve dahili bu işin içinde. Bu işin üstesinden birlikte geleceğiz." diye konuştu.

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