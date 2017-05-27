Yedi ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Siyasilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa ettikleri, devlet büyüklerine yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları, WhatsApp'ta "Yurtta Sulh Konseyi" isimli grup kurarak devlet görevlilerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.



Kayseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Murat tarafından, siber saldırılarla FETÖ propagandası yaptıkları tespit edilen bilgisayar korsanı suç şebekesi üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda

gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan Çağrı E, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan, Yusuf E, Alp Can Ö, Yusuf Y, Osman D, Alparslan Ç. ve Seyit Cem Y, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekibin 5 ay süren teknik takibi sonunda, 24 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda zanlılar çeşitli illerde gözaltına alınmış, şüphelilerin, "WhatsApp programında 'Yurtta Sulh Konseyi̇' isimli grup oluşturarak ve grup yöneticisi 'Albay' isimli şahsın, darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması, aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan Fuat Avni benzeri suç örgütü olan bilgisayar korsanı grubuna üye oldukları" belirlenmişti.