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Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonunda 8 avukat gözaltına alındı

Kayseri'de FETÖ/PDY'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Fazilet Partisi ve Saadet Partisi il başkanının da bulunduğu 8 avukat gözaltına alındı.

Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonunda 8 avukat gözaltına alındı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında eski Fazilet Partisi ve Saadet Partisi il başkanının da bulunduğu 8 avukat gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen Kayseri Barosu avukatlarından, eski Fazilet Partisi ve Saadet Partisi il başkanı Mustafa A. ile F.K, H.H.A, H.Ş, K.B.Ö, N.B.K, N.K. ve S.A'yı gözaltına aldı, S.D. adresinde bulunamadı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, emniyete götürüldü.

S.D'nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Öte yandan örgütle irtibatlı ve iltisaklı şirketlerde çalışan S.Ç. ve S.K.Ç. de örgüte üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #pdy #fetö #kayseri
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