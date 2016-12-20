Kayseri'deki hain saldırıyı PKK üstlendi

Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi. Beşiktaş'taki terör saldırısını gerçekleştiren otomobilli canlı bombanın kimliği de belirlendi. Terörist, 1989 Mardin Kızıltepe doğumlu Kadri Kılınç.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK, İstabul saldırısını "Şervan Şoreş Derweş" kod adlı Kadri Kılınç ve "Andok Serhat" kod adlı Burak Yavuz; Kayseri saldırısını ise "Çektar Xebat" kod adlı Kasım Yıldırım Çakar adlı teröristlerin gerçekleştirdiğini duyurdu.







Kadri Kılınç'ın 1989 Mardin Kızıltepe doğumlu, Burak Yavuz'un 1986 Şanlıurfa Suruç doğumlu, Kasım Yıldırım Çakar'ın ise 1990 Van Özalp doğumlu olduğu belirtildi. 10 Aralık Beşiktaş saldırısında 45, 17 Aralık Kayseri saldırısında 14 kişi şehit olmuştu.



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