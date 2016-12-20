CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Kayseri'deki hain saldırıyı PKK üstlendi

Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi. Beşiktaş'taki terör saldırısını gerçekleştiren otomobilli canlı bombanın kimliği de belirlendi. Terörist, 1989 Mardin Kızıltepe doğumlu Kadri Kılınç.

Kayseri'deki hain saldırıyı PKK üstlendi

Terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK, İstabul saldırısını "Şervan Şoreş Derweş" kod adlı Kadri Kılınç ve "Andok Serhat" kod adlı Burak Yavuz; Kayseri saldırısını ise "Çektar Xebat" kod adlı Kasım Yıldırım Çakar adlı teröristlerin gerçekleştirdiğini duyurdu.



Kadri Kılınç'ın 1989 Mardin Kızıltepe doğumlu, Burak Yavuz'un 1986 Şanlıurfa Suruç doğumlu, Kasım Yıldırım Çakar'ın ise 1990 Van Özalp doğumlu olduğu belirtildi. 10 Aralık Beşiktaş saldırısında 45, 17 Aralık Kayseri saldırısında 14 kişi şehit olmuştu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kayserideki terörist #beşiktaştaki terörist #istanbul beşiktaş terör saldırısı #kayseri terör saldırısı
banner863
Önceki Haber
Bursa'da birçok noktada patlama sesi duyuldu
Sonraki Haber
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner: Andrey Karlov, Türkiye'nin şehididir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.