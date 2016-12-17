Kayseri'deki komandoların tüyleri diken diken eden yemini

Kayseri 1. Komando Tugayı'nın çarşı iznine giden askerleri hain bir terör saldırısıyla hedef alındı. Kayseri 1. Komando Tugayı askerleri bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde kent merkezinde komando andını böyle okumuştu.



Halk TV internet sitesi ve bazı haber sitelerinin 29 Ekim'de çekilen bu görüntüleri "saldırı sonrası intikam yemini" diye vermesinin ardından Vatan Partisi MKK Üyesi ve E. Astsubay Oktay Yıldırım'dan tepki geldi.



​Yıldırım sosyal medya hesabından, “Ey Halk TV! Bu ‘intikam marşı’ değildir, Komando Andı’dır. Yıllardır okunur. Bugün bile, örtülü asker düşmanlığı yapmanın kime yararı var?” ifadelerini kullandı.





