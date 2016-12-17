Kayseri'deki saldırıda teröristin kimliği belirlendi, 7 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada "Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, teröristin kimliği belli" dedi

Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ olay yerinde inceleme yaptı.



İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, teröristin kimliği belli. 5 kişi aranıyor" dedi.



"TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ"



İçişleri Bakanı Soylu, "Terör bizim kararlılığımızı etkileyemeyecektir. Yapacağımız şehitlerimizi duayla Kuran'la buluşturmaktır. İçimiz yanıyor, kardeşlerimizin şehadete yürümesi milletimizi büyük bir acıyla karşı karşıya bırakıyor. Saldırıda kimliği belli olan 8 şehidimiz var demiştim. Şimdi 12 şehidimiz Adli Tıb'a intikal etmiş durumda. 1 şehidimizde hastanede. 13 şehidimiz var, toplam 56 yaralımız var. 12'si yoğun bakımda, 4'ü ağır. Olayla ilgili tüm soruşturmalar gerçekleştiriliyor. 7 kişi gözaltına alındı, teröristin kimliği belli. 5 kişi aranıyor" dedi.



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