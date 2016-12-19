Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Kamçı'dan açıklama

Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Kamçı, "15'in üzerinde kişi gözaltında şu anda, teröristin kimliği belli" dedi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, çarşı iznine çıkan askerlere patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada 15'in üzerinde şüphelinin gözaltında olduğunu, teröristin kimliğinin belirlendiğini söyledi.



Kamçı, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 97. yıl dönümü töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Saldırıda yaralanan 40 kişinin tedavisinin devam ettiğini dile getiren Kamçı, şunları kaydetti:



"Şu anda 40 yaralımız hastanede. 55 yaralımız vardı, 15 yaralımız taburcu oldu. Şu anda durumu ağır olan, ciddi olan 3 yaralımız var. Yaralılarımızın yakınlarıyla alakalı tüm önlemler alındı. Bu anlamda ben tüm Kayserililere teşekkür ediyorum. Bizler Büyükşehir Belediyemizle bir oteli kapatmıştık ama vatandaşlarımız 'her şeyimizle hizmetinizdeyiz' diye müracaatları oldu. Vatandaşımız yemeklerini veriyor, ilgileniyor, hiçbir problemimiz yok. Sadece tedavileri sürüyor."



Kamçı, soruşturmada gelinen son aşamayla ilgili soruya, "15'in üzerinde kişi gözaltında şu anda, teröristin kimliği belli." yanıtını verdi.



Otobüs şoförünün gözaltında olup olmadığını soru üzerine Vali Kamçı, "Olabilir, gözaltına alınan herkes suçlu veya suçsuzdur demek mümkün değil. Bu işi yapan 15 kişi değildir herhalde, yani bir iki üç kişidir. O nedenle gözaltına alınmalar devam edebilir, daha başkaları da çıkabilir. Alınmış olanların hiç alakası olmayabilir de. Benim bir şey söylemem mümkün değil, buna adli makamlar karar verecek. Tekrar başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Patlamadan sonra sosyal medyadan terörü öven yayın yapanların gerekli cezayı alacağını da kaydeden Kamçı, şöyle konuştu:



"Gerekli işlemler yapılıyor. Hiç kimse böyle bir vatan hainliğini övemez. Vatan hainliğini öven, takdir eden onu iyi şekilde göstermeye çalışan da vatan hainlerden birisidir demek. Onlarla ilgili gerekli işlemler yapılacak. Hiç kimseye müsamaha etmemiz mümkün değil. Bu vatanımızın birliği, bütünlüğü için gereken ne ise o yapılacaktır."