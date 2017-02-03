Kayseri haberleri - Terör saldırısında yaralı Komando Onbaşı Mesut Yaşar şehit oldu

Kayseri'de 17 Aralık günü PKK'lı teröristler tarafından, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu araca düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin naaşı Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kayseri'de 17 Aralık günü PKK'lı teröristler tarafından, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu araca düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin naaşı Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.



Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan 17 Aralık 2016 Cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yanaşan bomba yüklü hafif ticari araç terörist tarafından patlatıldı. Saldırıda, 14 asker şehit oldu, 55 asker de yaralandı.



Yaralanan askerler arasında bulunan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Komando Onbaşı Mesut Yaşar, 48 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Bugün öğle saatlerinde şehit olan Gaziantepli Komando Onbaşı Yaşar'la birlikte saldırıda şehit olanların sayısı 15'e çıktı.